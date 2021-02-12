Пациенты попросили Минздрав полностью покрыть дорогостоящую химиотерапию за счет средств ФОМС

Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко и председателю Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елене Черняковой с предложениями по изменению группировщика клинико-статистических групп (КСГ), сообщает «Медвестник» со ссылкой на письмо организации. Ассоциация пациентов просит перевести ряд схем лечения онкозаболеваний в группы, которые полностью позволят покрывать терапию за счет средств ФОМС.

Авторы обращения попросили изменить классификацию схем лечения с дарвулумабом для дневного и круглосуточного стационара, а также схемы лечения с дегереликсом для круглосуточного стационара. Президент ассоциации «Здравствуй» Ирина Боровова сообщила, что в редакции группировщика от 2021 года дорогие препараты были перенесены в более дешевые группы. «Естественно, медучреждения не будут закупать их себе в убыток, учитывая, что возмещать расходы будут по той стоимости, которая прописана в классификаторе ФОМС. В результате пациенты не смогут получить высокоэффективную терапию»,— сказала она «Медвестнику».

Ассоциация также заявила, что в схемах использований некоторых препаратов — в частности, комбинации ниволумаба и ипилимумаба — были рассчитаны неправильно: по массе действующего вещества на вес пациента, а не по числу целых флаконов. «Разделение флаконов между пациентами не представляется возможным в связи с ограниченным сроком хранения флакона после вскрытия»,— сообщили представители ассоциации и добавили, что не все медицинские организации могут в один день вводить лекарства нескольким пациентам.

Отметим, что ранее руководство ФОМС сообщало, что заподозрило регионы в проведении платных молекулярно-генетических исследований при возможности предоставлять ее бесплатно. Начальник управления модернизации системы ОМС Ольга Царева заявляла, что некоторым регионам — в частности, по Ингушетии, Туве и Чечне — у фонда в принципе нет сведений о проведении покрываемых средствами ФОМС молекулярно-генетических исследований.

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