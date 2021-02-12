У украшений свои тайны

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как некоторые драгоценные камни могут менять цвет.

Хоть путешествия сейчас — и не самая большая часть жизни большинства из нас, хочу рассказать о том, что надо знать о цветных драгоценных камнях при перемещении из страны в страну, с континента на континент. И я не о таможенных правилах, а о том, как некоторые из них могут менять цвет.

Так, например, сапфир, который будет казаться красивым и синим в Таиланде, в России из-за другого освещения может выглядеть слишком темным. Поэтому если вдруг решили купить украшения далеко от дома, имеете в виду, что камни обладают такими свойствами.

Ну а, любителям покупать украшения с драгоценными камнями самостоятельно в местных лавках, надо знать все трюки, на которые нередко идут продавцы. Например, в Индии недорогой рубин вам часто могут показать полутемном помещении магазина, при электрическом свете, раньше это делали при свете свечи. Это связно с тем, что рубин — традиционно вечерний камень. И при электрическом свете он смотрится намного лучше, чем при дневном.

Некоторые камни, которые при такой полутьме выглядят красными и красивыми, на свету могут оказаться оранжево-коричневатыми. Так что, если хотите купить себе драгоценный сувенир, имейте это в виду.