Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, кто стал первым использовать специю, какие части растения употребляют в пищу и почему его часто путают с укропом.

Отправляемся сегодня на берега Средиземного моря за фенхелем. У нас эта специя пока малоизвестна. Однако итальянскую и французскую кухню без нее сложно представить. Хотя первыми использовать фенхель начали греки, а на распространение повлияли римляне.

Слово «фенхель» произошло от латинского feniculum, что означает «сено». Но это название закрепилось за растением позже. Изначально в Древней Греции его называли «марафон». В 490 году до н. э. в битве с персами греки одержали громкую победу на поле боя с названием Марафон. Само поле просто заросло травой с пряным, сладким ароматом. С тех пор фенхель стал символом воинского успеха.

Те же греки наделяли фенхель мистическими способностями, полагая, что его корни спасают от злых духов и приносят удачу. Они вставляли кусочки растения в замочную скважину как оберег дома от нечистой силы. Самая невероятная легенда о фенхеле гласит, что съев его змеи сбрасывают кожу. Почему — неизвестно.

Известно, что благодаря римлянам специя попала в Европу, в частности, в Англию. Англичане придумали поговорку: «Кто видит фенхель и не собирает его, тот не человек, а дьявол». Она относится и к людям, которые путают фенхель с укропом.

На самом деле он близкий родственник сельдерея, а по аромату его семена напоминают анис. И все же фенхель — это абсолютно самостоятельное растение.

В пищу употребляют все его части: и лист, и стебель, и корень. Его используют и как приправу, и как ингредиент блюда. А семена его входят в знаменитую китайскую смесь из пяти специй (фенхель, гвоздика, корица, анис и сычуаньский перец) — это олицетворение баланса пяти основных вкусовых ощущений: сладкое, кислое, горькое, острое и соленое.

Он настолько знаменит, что его именем назван город. Это Фуншал — столица сказочного острова Мадейра.