Посещаемость регионального портала госуслуг Удмуртии выросла на 46%

По итогам 2020 года региональный портал госуслуг Удмуртии посетили 3,03 млн раз. Это на 960 тыс. раз больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на министра информатизации и связи Тимура Меджитова.

«Формат получения госуслуг в электронной форме становится все популярнее и привычнее для жителей республики, а в период непростой эпидемиологической ситуации актуальнее и безопаснее. Почти 70% жителей республики имеют подтвержденную учетную для порталов госуслуг»,— отметил господин Меджитов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов России по качеству электронных услуг. На сегодняшний день на республиканском портале реализовано около 2 тыс. сервисов.