Удмуртию отнесли к лучшим регионам России по качеству электронных услуг

По итогам 2020 года Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов России по качеству электронных услуг. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Предоставляемые услуги оценивались по различным параметрам, в том числе по полноте представленной на сайте информации, работоспособности интерфейса, удобства и функциональности формы запроса, возможности записаться на прием и оплатить госпошлину онлайн. На сегодняшний день на удмуртском портале госуслуг реализовано около 2 тыс. сервисов. Ежедневно сайт посещают более 6 тыс. пользователей.

«Формат получения госуслуг в электронном виде становится нормой для жителей Удмуртии. Электронные госуслуги значительно экономят время, а в сложившейся эпидемиологической обстановке позволяет сохранить здоровье. На сегодняшний день 69,05% жителей республики имеют подтвержденную учетную для порталов госуслуг»,— подчеркнул министр информатизации и связи Удмуртии Тимур Меджитов.