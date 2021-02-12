Рынок безопасности на Северо-Западе- мнение эксперта Hikvision

Северо-Западный федеральный округ, и прежде всего Санкт-Петербург, является одним из важнейших регионов в России с точки зрения развития научно-технической базы и инновационного развития страны. Здесь активно реализуются проекты по внедрению интеллектуальных технологий в транспортную инфраструктуру, по применению современных технологий для обеспечения безопасности музеев. В конце ноября прошла встреча глав субъектов СЗФО «Клуб губернаторов Национальной технологической инициативы», на которой руководители областей обозначили приоритеты в направлении развития регионов: повышение уровня комфорта городской среды и развитие туризма. О том, как развиваются проекты по безопасности и сам рынок в СЗФО, рассказывает представитель технологической компании-поставщика интеллектуальных решений, директор по развитию бизнеса в регионе Павел Кудров.

Павел Кудров, директор по развитию бизнеса в СЗФО, Hikvision Russia

В сферу безопасности пришел из ИТ. До прихода в Hikvision работал в сфере ИТ и системной интеграции. В 2016 году меня пригласили в компанию развивать проектное направление. Два года я был менеджером по развитию: интенсивно изучал новую для себя сферу безопасности, продукты и технологии. В 2018-м занял должность регионального директора по развитию бизнеса компании в Северо-Западном федеральном округе.

В СЗФО равномерно развиваются практически все основные отраслевые направления. В регионе мы работаем с очень разными, с точки зрения специализации, партнерами. Есть задачи в нефтегазовой области, запросы из туристического сектора, крупные государственные заказы. Несколько интересных проектов мы реализовали вдоль береговой линии — необходимо было обеспечить безопасность на объектах морской инфраструктуры, автомобильных и железнодорожных подъездах к ним. Часто к нам обращаются с запросами на защищенное оборудование. Из-за близости к воде – особенно на севере региона, в Мурманской области – многим заказчикам нужно оборудование в специальных корпусах и кожухах, которые устойчивы к резким климатическим изменением, коррозии. Такие устройства мы использовали в проекте для одной из добывающих компаний из нефтегазовой отрасли: камеры перед установкой тестировались в соляных лабораториях и холодильных камерах, чтобы проверить их работоспособность в сложных условиях.

Высокую концентрацию системных интеграторов с сильной экспертизой мы наблюдаем в Санкт-Петербурге. Также особо отмечу Калининград и Калининградскую область, и конечно, Сыктывкар, Республика Коми.

Чем ближе к крупным городам, тем выше спрос на интеллектуальные системы безопасности. Больше всего запросов на новые решения, умные аналитические модули наблюдается в Санкт-Петербурге: здесь сосредоточено большое количество крупных заказчиков, а также наших партнеров-интеграторов, которые открыты современным разработкам, с интересом изучают тренды рынка. Но чем дальше от мегаполиса, тем спрос на подобные системы ниже, и растет количество запросов на так называемые классические решения для безопасности. Обычно частным клиентам и заказчикам из сегмента малого и среднего бизнеса нужны самые обычные камеры с регистраторами и несложным софтом для работы с архивом.

Главные тренды на рынке безопасности: глубокая аналитика и единые программные платформы. Несмотря на то, что эти тенденции еще не захватили сегмент небольших инсталляций, в больших проектах именно они формируют основу технического задания. Крупные заказчики и системные интеграторы заинтересованы в применении алгоритмов глубокого обучения, с помощью которых можно строить поведенческие модели, различать объекты по ключевым признакам: черты лица, пол и примерный возраст человека, эмоции, наличие отличительных предметов (очки, сумки, трости и т.д.), анализ транспортных средств (цвет, марка, тип кузова) и т. п. Тренд единых программных платформ вытекает из того факта, что многие заказчики долгое время поэтапно строили на своих объектах системы безопасности, которые никак не связаны между собой. Управлять каждым элементом в отдельности – это трудозатратный и крайне не эффективный процесс. Поэтому если есть технические возможности для интеграции – существующее оборудование объединяют в систему. Если нет – приходится все строить заново с учетом интеграционных требований, протоколов, технологической совместимости устройств.

Городам также нужны единые информационные системы. Это большая проблема большинства городов, не только в России, но и во многих странах мира. Типичная ситуация выглядит следующим образом: камеры в городе устанавливают разные ведомства для решения разных задач. Одни камеры следят за дорогами, другие – за улицами, третьи – за дворами и подъездами. И у каждой группы камер – свой владелец и свой мониторинговый центр. Когда камера одного ведомства зафиксировала инцидент, интересный другому – нужно подавать официальные запросы на предоставление записи нужного фрагмента, какое-то время ждать ответа. Подобная ситуация не располагает к тому, чтобы работать с данными в режиме реального времени или хотя бы с минимальной задержкой. Многие инциденты из-за этого остаются без оперативного внимания, их разбор и расследование занимают большое количество сил и ресурсов.

Мир разработчиков всегда существует «немного в будущем», поэтому мы часто общаемся с заказчиками, чтобы приблизить их к этому будущему. На каждой встрече с потенциальными заказчиками мы выясняем, что и как работает на объекте, с какими проблемами сталкивается клиент и что бы он хотел получить в итоге. Это позволяет понять, каким именно процессам нужно уделить больше внимания и как выстроить эффективное решение. Как результат: заказчик не просто закрывает пробелы в системе безопасности, но и получает дополнительную ценность. Например, автоматизируются некоторые рутинные процессы, производится анализ информации, которую генерируют устройства. Это пример дальновидного подхода, потому что рано или поздно эти задачи возникнут – а решение для них уже есть. Но чтобы предусмотреть все эти задачи и решения, нужны специалисты высокого уровня и с хорошими компетенциями в сфере ИТ, систем безопасности, с большим багажом реализованных проектов и, соответственно, опыта. Если такого специалиста нет в штате заказчика, всегда лучше обратиться за рекомендацией к тем, кто работает на этом рынке и обладает нужными знаниями.

«Умный город» сегодня – пока просто безопасный город с большим количеством автоматизированных систем. Что большинство из нас представляет, когда мы слышим словосочетание «умный город»? Скорее всего – город, в котором на каждом шагу встречаются инженерно-технические системы самого разного назначения. Например, движется человек или автомобиль — на их пути загорается нужный свет, открываются двери или ворота, и т.д. Но только не нужно путать понятия «умных» и «автоматизированных» систем. По-настоящему «умный город» — это когда автоматизированные системы не просто машинально выполняют свои функции, но когда они помогают рационально использовать время и ресурсы, могут «понять», кому, куда и какую информацию транслировать, какой сигнал отправить, какую подсистему активировать, в каких-то моментах предугадывать события, чтобы и система, и человек были готовы к определенным явлениям.

Неожиданно для многих ключевыми заказчиками интеллектуальных систем безопасности в Санкт-Петербурге стали музеи. К 2009 году, когда мы открыли филиал компании в северной столице России, большинство музеев уже обзавелись классическими системами безопасности. Поэтому уже более 10 лет идет процесс постепенной модернизации и внедрения новых «фишек». Например, автоматизированное управление движением очереди, распознавание постоянных посетителей, проверка билетов и многое другое. Было очень неожиданно получать такие запросы именно от музеев! Сейчас мы занимаемся проектом для одного крупного музея современного искусства в Петербурге, в котором задействованы такие инструменты как Business intelligence (BI, бизнес-аналитика). Для постоянных посетителей музея будут заведены цифровые профили, билеты они смогут покупать по специальным ценам и проходить по отдельному «коридору», который оборудован терминалами доступа с функцией распознавания лиц и измерения температуры тела.

Перспективное направление для работы – автозаправки. Уже сейчас с их стороны есть огромный интерес к оборудованию и софту для распознавания лиц и учета рабочего времени сотрудников, распознавания ТС постоянных клиентов, для анализа торговых залов, продуктовых стеллажей и передвижения покупателей. Все это позволяет анализировать работу конкретных точек, строить эффективную и рабочую бизнес-стратегию, улучшать клиентский опыт, повышать качество сервиса. Думаю, в скором времени несколько таких проектов появится на территории СЗФО.

Более 5000 камер будут обеспечивать безопасность Кольцевой Автомобильной Дороги в Санкт-Петербурге и области. Общая протяженность трассы составляет более 140 км. Сейчас на объектах транспортной инфраструктуры ведутся работы по оснащению инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности, в том числе c использованием оборудования Hikvision, а именно – камер видеонаблюдения. Система безопасности будет помогать вести мониторинг за съездами и развязками, виадуками и другими конструктивными элементами КАД. Учитывая сложные климатические условия эксплуатации (высокая влажность на отдельных участках дороги, возможные перепады температур и т.д.) для проекта выбирались камеры в специальных защищенных корпусах, которые обеспечивают стабильную работу оборудования при низких температурах и защищают устройство от влаги и пыли.

Современная компания на рынке безопасности – больше «айтишник», чем «безопасник». Классические системы безопасности все чаще ассоциируются с силовыми структурами, проектами с госфинансированием, где есть совершенно четкая и понятная задача по охране территорий и объектов. Эксперименты с новыми технологиями и оборудованием, как правило, проводятся в коммерческом или частном сегменте, где уже работают преимущественно ИТ-специалисты, которые мыслят совершенно по-другому: гибче, шире, интересуются аналитикой, повышением эффективности бизнес-процессов. Такие ИТ-интеграторы и ИТ-инсталляторы значительно быстрее могут представить заказчику все преимущества современных решений, даже если клиент обратился для покупки «просто камеры». Именно такие люди сегодня продвигают рынок интеллектуальных систем, а также медленно, но верно убеждают тех самых безопасников, что классическая система безопасности может работать еще лучше, если в нее добавить интеллект и ряд каких-то функций. И количество проектов, основанных именно на ИТ-решениях, постепенно растет.

Мой девиз - лучше жалеть о сделанном, чем об упущенной возможности. Я часто оказываюсь «на распутье», когда нужно принять ответственное решение, но посоветоваться не с кем. Тогда я просто беру и делаю. Это лучше, чем обрастать страхами, бесконечно собирать мнения окружающих и потом жалеть об упущенном моменте. Если я сделал все возможное для решения вопроса, но что-то не получилось так, как хотелось – тогда можно честно самому себе признаться, что ты использовал данный тебе шанс на 100% и в будущем сможешь учесть все ошибки, чтобы сделать лучше.