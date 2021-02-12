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Председателя кооператива отправили под домашний арест по делу о гибели людей в Алтайском крае

В Алтайском крае председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «имени Фрунзе» отправили под домашний арест по делу о гибели четырех человек из-за схода снега с зернохранилища. Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел утром 8 февраля. На территории склада на станции Смазнево в Заринском районе во время работ по очистке кровли произошел сход снега. Под завалом оказались восемь работников. Краевое управление СКР возбудило уголовное дело. Прокуратура организовала проверку.

Екатерина Лукашевич


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