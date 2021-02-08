На Алтае по факту гибели четырех человек из-за схода снега с крыши возбудили уголовное дело

Следственные органы в Алтайском крае возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) из-за гибели четырех человек после схода снега. Как сообщается на сайте ведомства, следователи проводят осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.

По данным следствия, утром 8 февраля на территории зерносклада на станции Смазненво в Заринском районе во время работ по очистке кровли здания произошел сход снега с крыши. Под завалом оказались восемь человек, из них четверо погибли.

На место трагедии выехал зампред правительства Александр Лукьяненко. По его словам, семье погибшего с несовершеннолетними детьми из средств предприятия выплатят 200 тыс. руб., остальным семьям – по 100 тыс. руб.

Юлия Сасевич