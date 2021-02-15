Крупнейший в России завод по производству металлических дверей будет работать на итальянском оборудовании.

Завод «Феррони» занимает первое место в России и пятое в мире по объемам производства входных металлических дверей. В 2016 году компания запустила собственное производство в г. Йошкар-Оле, а уже в 2019-м возникла потребность в открытии новой производственной площадки. Стратегически важным решением руководства стало строительство нового завода в г. Тольятти, запуск которого запланирован на начало лета 2021 года. Запуск производства позволит создать в Самарской области более 1700 новых рабочих мест и снизит стоимость продукции для конечного российского потребителя. Продукция завода также будет ориентирована на экспорт: в планах предприятия поставки металлических дверей в 28 стран мира.

Проанализировав имеющиеся мощности в Йошкар-Оле, руководство предприятия сформировало ряд требований к оснащению завода в Тольятти с точки зрения эффективности, автоматизации и качества готовой продукции. Было принято решение о приобретении итальянского оборудования, потенциал которого на порядок выше китайского и позволит компании в будущем снизить затраты на обслуживание. За инвестициями «Феррони» обратилась в лизинговую компанию «Сименс Финанс», где предложили самые выгодные условия финансирования. Предметами лизинга стали новые высокотехнологические металлообрабатывающие линии итальянских производителей. Совокупная стоимость оборудования составила около 30 млн евро.

«Реализация столь масштабного проекта невозможна без привлечения инвестиций. Лизинговая компания „Сименс Финанс“ выступила партнером и подключилась к финансированию прямых импортных контрактов, что позволило значительно сократить сроки реализации проекта. Экономия по времени составила четыре месяца, что в условиях пандемии имеет огромное значение как с финансово-экономической, так и с социальной точки зрения. Кроме того, в „Сименс Финанс“ нам оказали полную юридическую и техническую поддержку, и всегда были готовы ответить на интересующие вопросы»,— говорит генеральный директор ООО «Феррони» Виктория Белоусова.

В ЛК «Сименс Финанс» уточнили, что лизинговое финансирование для приобретения промышленного оборудования пользуется большим спросом. Благодаря тому, что «Сименс Финанс» входит в сделку на любом этапе реализации проекта, у предприятия есть возможность высвободить оборотные средства и направить ресурсы на модернизацию и развитие. Кроме того, благодаря налоговым льготам платежи по лизинговому договору относятся на себестоимость, что снижает налог на прибыль, а сумма НДС в полном объеме ставится к зачету.

«Этот проект стал одной из крупнейших лизинговых сделок в России по поставке металлообрабатывающего оборудования, позволяющего полностью обеспечить производство входных металлических дверей. Очень ценно, что компании выбирают именно „Сименс Финанс“ в качестве финансового партнера. Со своей стороны мы всегда готовы поддерживать такие масштабные проекты, предлагать индивидуальные условия и график платежей с учетом особенностей бизнеса»,— Пнёв Алексей, директор представительства ООО ЛК «Сименс Финанс» в Краснодаре.

Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Краснодаре:

Бизнес-центр «Девелопмент-Юг» (ул. Московская 59/1), офис 906

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ООО ЛК «Сименс Финанс» — лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения оборудования, транспорта и техники различных производителей, а также оборудования «Сименс» и комплектующих «Сименс» для модернизации и дигитализации промышленности. Работая по международным стандартам лизинговых услуг, компания финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Сегодня ЛК «Сименс Финанс» входит в топ-10 лизингодателей России, ее региональная сеть включает 24 офиса, а количество реализованных с 1999 года проектов превышает 37 800. При этом к 1 января 2020 года портфель ЛК «Сименс Финанс» составил 70,2 млрд руб., объем нового бизнеса за 12 мес. 2019 (по методике Leaseurope) — 45,7 млрд. руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) — ведущий мировой технологический концерн, который придерживается высокого уровня инжиниринга, инноваций, качества, надежности и интернациональности на протяжении более 170 лет. Компания представлена по всему миру и специализируется в таких областях, как интеллектуальная инфраструктура для зданий, системы для распределенной энергетики, автоматизация и цифровизация в непрерывном производстве и обрабатывающей промышленности. «Сименс» соединяет реальный и цифровой миры во благо своих клиентов и общества в целом. Через отдельно управляемую компанию «Сименс Мобильность», лидирующего поставщика умных мобильных решений для железнодорожного и автомобильного транспорта, «Сименс» помогает формировать мировой рынок пассажирских и грузовых перевозок. Благодаря контрольному пакету акций в Siemens Healthineers «Сименс» является ведущим поставщиком медицинским технологий и цифровых медицинских сервисов. Компания также обладает миноритарным пакетом акций в «Сименс Энергетике» — глобальный мировой лидер в сфере генерации и передачи электроэнергии, который был зарегистрирован на фондовой бирже 28 сентября 2020 года. В 2020 финансовом году, завершившемся 30 сентября 2020 года, оборот концерна составил 57,1 млрд евро, а чистая прибыль — 4,2 млрд евро. Штат сотрудников компании насчитывает около 293 тыс. человек по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press.