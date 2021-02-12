Хабаровские власти заподозрили руководство местного авиаперевозчика в махинациях при закупках

Правительство Хабаровского края подвело итог проверки хозяйственной деятельности КГУП «Хабаровские авиалинии», руководство авиаперевозчика подозревается в коррупции при закупках и будет заменено. Материалы направлены в следственные органы, следует из сообщения на портале правительства.

«Мы проверили сообщение о том, что там якобы все разваливается. Оказалось, что основные опасения за будущее авиакомпании испытывают люди, причастные к следующему: за 2019–2020 годы руководство истратило 1 млрд руб., из которых 95% — по договорам без конкурентных процедур. Там какие-то автобусы, машины, ремонты крыш, закупка техники, обслуживание программных продуктов. Очевидно — неэффективное расходование средств. Это указывает на возможность существования коррупциогенных факторов в закупочной деятельности прежнего руководства»,— приводятся в сообщении слова врио губернатора Михаила Дегтярева.

Также с его слов сообщается о назначении нового гендиректора Алексея Фраймовича (занимал должность коммерческого директора), который был выбран по конкурсу и вскоре приступит к работе.

«Хабавиа» предполагается сохранить в качестве регионального воздушного перевозчика и после анонсированного создания единой дальневосточной авиакомпании. Принятый проект развития перевозчика предусматривает восстановление трех вертолетов МИ-8-МТВ-1 и покупку еще одного такого, а также приобретение в лизинг двух самолетов L-410 и трех Superjet 100. Укрепление парка поможет увеличить частоту рейсов на местных маршрутах и расширить маршрутную сеть на труднодоступные районы края и на другие регионы.

Эрнест Филипповский, Хабаровск