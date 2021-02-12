Аэропорт Воронежа возобновил прием самолетов после окончания ледяного дождя

Международный аэропорт Воронеж имени Петра I сегодня утром приостановил прием и вылет самолетов из-за ледяного дождя. Как сообщили “Ъ” в воздушной гавани, ограниченный режим работы действовал с 6:30 утра до 12:00, сейчас взлетно-посадочная полоса открыта.

Ночью в Воронеже прошел ледяной дождь, который привел к обледенению взлетно-посадочной полосы аэропорта. Плохие метеоусловия, сопровождавшиеся также плохой видимостью, продолжались почти до полудня. В это время в воздушной гавани был ограничен прием и вылет самолетов, а производственные службы боролись с гололедом. Сейчас погода улучшилась, в воздушной гавани ожидают прилета самолетов, которые с задержкой вылетели из других аэропортов.

Согласно информации с онлайн-табло аэропорта, отменен вылет из Воронежа в Домодедово в 10:15, а рейс в Шереметьево, планировавшийся на 10:50, задержан до 14:50. В данный момент идет регистрация на рейс в Санкт-Петербург, вылет назначен на 14:25.

Сергей Толмачев, Воронеж