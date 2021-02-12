Walt Disney отчиталась с прибылью после двух кварталов убытков

Walt Disney в четверг представила отчетность за первый квартал, завершившийся в начале января. Ее прибыль в этот период составила $17 млн, что намного меньше прибыли $2,1 млрд годом ранее, однако лучше результатов двух предыдущих кварталов, которые компания заканчивала с убытком. Выручка Disney снизилась на 22%, до $16,25 млрд.

Прошлый год был сложным для Disney — компания впервые как минимум с 1980 года закончила год с убытком, она объявила о сокращении 32 тыс. сотрудников. В конце октября Disney также объявила о реорганизации: при значительных потерях из-за закрытых парков развлечений и кинотеатров она решила сделать ставку на стриминговые сервисы.

Эта стратегия уже дает положительный эффект: число подписчиков стримингового сервиса Disney+, запущенного в ноябре 2019 года, за квартал выросло более чем на четверть, до 94,9 млн человек. Кроме того, теперь компания надеется на довольно скорое открытие парков развлечений благодаря масштабной программе вакцинации от COVID-19 в США в прошлом году, большую часть которой парки оставались закрытыми, это подразделение приносило убытки.

Яна Рождественская