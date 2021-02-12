Спрос на аренду игровых приставок в Нижнем Новгороде вырос на 651%

На фоне пандемии коронавируса COVID-19 и перехода на удаленный режим работы в Нижнем Новгороде спрос на аренду электроники и аудио- и видеотехники вырос на 105% в 2020 году, подсчитали в «Авито». Чаще всего нижегородцы интересовались посуточной арендой игровых приставок – спрос вырос на 651%, в общей структуре спроса на гаджеты пришлось 45%.

Объем предложения аренды электроники в Нижнем Новгороде вырос на 54%, аренды игровых консолей – на 486%. Стоимость проката приставки заметно снизилась и составила 750 руб. в сутки (-94%).

Также нижегородцев интересовали прокат аудио- и видеотехники (29% в структуре общего спроса) – микронаушников, проекторов и колонок. Спрос за год вырос на 67%, объем предложения – 95%. Стоимость аренды за год выросла на 15% до 2,3 тыс. руб. в сутки.

Спрос на аренду аксессуаров – очков, шлемов виртуальной реальности и других специальных гаджетов для игр – вырос в Нижнем Новгороде на 4%. В общей структуре спроса на эту категорию электроники пришлось 27%. Объем предложения увеличился на 18%. Цена в среднем не изменилась за год и осталась на уровне 600 руб. в сутки.

«Особенно потребители заинтересовались арендой гаджетов в период локдауна, когда хотелось разнообразить досуг, а привычные развлечения были недоступны. При этом набирает популярность тренд на осознанное потребление — понимая, что с возвращением к привычному ритму жизни, гаджеты станут гораздо менее востребованными, россияне берут их в аренду»,— рассказал руководитель маркетинговых проектов «Авито УслугИ» Иван Чулков.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Приставки пошли по рукам».

Анастасия Еремина