Крупный рок-фестиваль «Чернозем» переезжает из Тамбова в Воронеж

Крупнейшее культурное событие Тамбовской области — рок-фестиваль под открытым небом «Чернозем» — в 2021 году может пройти под Воронежем. Как сообщили организаторы мероприятия, его проведение запланировано на 13, 14 и 15 августа на территории летней площадки «Чернозем-парк» за сити-парком «Град» рядом с трассой М-4 «Дон».

По данным организаторов, площадь фестиваля увеличится с 15 до 50 га. Для проведения оупен-эйра разместят две сцены, палаточный лагерь со всеми удобствами и бесплатную автомобильную стоянку. Кроме того, для фестиваля будет создан новый оргкомитет.

Рок-фестиваль «Чернозем» проводился на поле около Татарского вала (в черте Тамбова) с 2015 года. В прошлом году его хедлайнерами должны были стать ДДТ, Гарик Сукачев, «Сплин», «Симфоническое кино», Вячеслав Бутусов, Emir Kusturica и другие исполнители. Однако местное управление Роспотребнадзора добилось его запрета. Такое решение санитарные врачи объяснили тем, что массовое скопление людей на мероприятии, которое ежегодно посещают более 35 тыс. человек, может привести к вспышке коронавируса. Организаторы обжаловали решение в суде и заявили о переносе фестиваля на 2021 год. Купленные в прошлом году билеты действительны на новую дату.

Подробнее — в материале “Ъ” «Коронавирус оставил Тамбовщину без "Чернозема"».

Сергей Толмачев, Воронеж