В Курской области частично возвращают работу общепита к прежнему порядку

С 15 февраля курские рестораны, кафе и другие заведения общепита планируется частично вернуть к прежнему порядку работы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Курской области со ссылкой на изменения, внесенные в распоряжение губернатора Романа Старовойта «О введении режима повышенной готовности».

Теперь в заведениях общепита разрешенаы работа караоке и проведение концертов при не более чем 50%-ной загрузке зала. «При этом запрет на функционирование танцевальных площадок, дискотек, тематических вечеринок сохраняется»,— уточнили в администрации региона.

На прошлой неделе, напомним, в регионе ослабили действие введенных из-за пандемии коронавируса мер еще по ряду направлений: в частности, открылись вузы и ссузы, получили разрешение на работу с 50%-ной загрузкой детские развлекательные зоны, увеличилась разрешенная заполняемость кинозалов и театров.

Валерия Розбот