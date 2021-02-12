В Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели двух сестер в пожаре

Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3, ст. 109 УК РФ) после гибели двух сестер в пожаре, сообщила пресс-служба СКР по региону. Напомним, тела 20-летней девушки и ее четырехлетней сестры были обнаружены накануне после тушения пожара в д. Вармахли Тобольского района.

Следствие установило, что ночью 11 февраля в доме находились 14-летний брат и две сестры, мать ушла на работу. Соседи увидели огонь и прибежали на помощь, однако спасти удалось только мальчика — он был ближе всех к входной двери.

За зиму в Тюменской области произошло несколько инцидентов, связанных с гибелью людей в пожарах. Ранее “Ъ-Урал” писал, что вечером 22 декабря в деревне Петелино при пожаре погибли трое детей, которые находились дома одни. 25 декабря в пожаре в частном доме в Тобольске погибла семья из четырех человек, в том числе двое детей. После этого губернатор Тюменской области Александр Моор поручил пересмотреть расчет компенсации затрат на подключение газа.

Михаил Мананников