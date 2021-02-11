В пожаре в частном доме в Тюменской области погибли две сестры

Тобольской межрайонной прокуратурой организована проверка в связи с пожаром в частном доме в д. Вармахли Тобольского района, в котором погибла четырехлетняя девочка и ее 21-летняя сестра. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Отмечается, что их 14-летнему брату удалось спастись.

Проверка организована по поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских. По ее результатам, при обнаружении фактов нарушения противопожарного законодательства, будут приняты меры прокурорского реагирования.