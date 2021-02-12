Областные дорожные службы помогают убирать улицы Ярославля

К уборке улично-дорожной сети Ярославля подключились дорожные службы региона, сообщили в департаменте дорожного хозяйства Ярославской области. В сообщении отмечается, что по поручению губернатора Дмитрия Миронова к уборке Ярославля дополнительно привлечена спецтехника областных дорожных служб.

Директор департамента Евгений Моисеев пояснил, что ночью к работе по расчистки дорог города подключились семь комбинированных дорожных машин и два автогрейдера дорожных организаций АО «Ярдормост» и АО «ГК ЕКС». Техника работала в ночную смену на основных магистралях города и на улицах, которые требуют особого внимания.

«Сейчас, согласно прогнозам, на территорию области надвигаются снегопады очень высокой интенсивности, и важно обеспечить комфортное и безопасное передвижение не только по дорогам региона, но и по улицам нашего областного центра»,— добавил господин Моисеев.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что губернатор Дмитрий Миронов во время заседания правительства области подверг резкой критике качество уборки дорог в Ярославле. Глава региона назвал ужасающим состояние дорог в области, а особенно в Ярославле. Губернатор дал неделю на наведение порядка в этой сфере и потребовал доложить ему о результатах.

Дарья Сабаева