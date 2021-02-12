Продажи дизельных автомобилей в России сократились на 20%

В 2020 году в России продажи новых автомобилей с дизельными двигателями сократились по сравнению с 2019 годом, сообщает «Автостат».

В январе-декабре 2020 года на российском рынке были проданы 111 тыс. автомобилей с дизельным двигателем, что на 20% меньше, чем в 2019 году. Доля дизельных машин на рынке сократилась с 8,5% до 7,5%.

В топ-5 самых популярных марок с дизельными автомобилями в России в прошлом году вошли BMW (30,4 тыс. шт.; +2%), Mercedes-Benz (14,5 тыс. шт.; +3%), Toyota (13,7 тыс. шт.; -38%), Volkswagen (8,6 тыс. шт.; -21%) и Renault (6,4 тыс. шт.; -25%).

Напомним, всего в 2020 году, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России было продано 1,5 млн, что на 9,1% меньше, чем в январе-декабре 2019 года.