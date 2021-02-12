Недельный приток в инвестирующие в Россию фонды составил $190 млн

За неделю по 10 февраля чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы, составил $190 млн, сообщила компания BCS Global Markets. Неделей ранее он был равен $160 млн.

BCS Global Markets приводит данные организации Emerging Portfolio Fund Research, которая отслеживает отток и приток средств в инвестиционные фонды и распределение средств.

«Российские активы получили притоки в размере $190 млн после $160 млн на предыдущей неделе»,— говорится в обзоре (цитата по «Прайму»).

Как отмечалось ранее, международные инвесторы сократили вложения в развитые рынки. По оценке “Ъ”, основанной на отчетах BCS Global Markets и Bank of America, учитывающих данные EPFR, объем средств, поступивших в эти фонды, за неделю по 3 февраля составил $3,3 млрд. В предыдущие недели января приток составлял $12–20 млрд.

Подробности — в материале “Ъ” «Инвесторы ищут пути развития».