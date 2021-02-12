Соцучреждения Волгоградской области обеспечат высокоскоростным интернетом

В Волгоградской области более 600 социально значимых учреждений подключат к высокоскоростному интернету в рамках реализации регионального проекта «Цифровое развитие Волгоградской области» нацпроекта «Цифровая экономика» в 2021 году. Об этом сообщили в областной администрации.

По информации регионального комитета информационных технологий, работы по установке новых узлов связи запланированы в населенных пунктах в каждом из районов области. Устойчивый доступ к интернету будет обеспечен для школ и учреждений среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерских пунктов, органов местного самоуправления, пожарных частей, силовых и правоохранительных структур.

В обладминистрации отмечают, после установки узлов связи в населенных пунктах, возможность к подключению получат не только социальные учреждения, но и физические лица.

Мария Шахрай