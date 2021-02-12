МинЖКХ готово потратить 460 тыс. рублей за сюжеты о своей работе

Краевое минзакупок объявило открытый конкурс на создание и размещение видеосюжетов на телевизионном канале Пермского края о деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, исполнитель должен изготовить и разместить в эфире 49 сюжетов о деятельности министерства хронометражем от 40 секунд до 10 минут. Темы сюжетов предоставляет заказчик. Срок оказания услуг — со 2 апреля по 31 июля 2021 года. Максимальная цена контракта определена в 465 тыс. руб. Победителя определят 18 марта.