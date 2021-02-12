Прожиточный минимум в Башкирии вырос на 107 рублей

Правительство Башкирии установило величину прожиточного минимума на душу населения на 2021 год в размере 10 015 руб., на 107 руб. больше, чем в прошлом году. Распоряжение, подписанное премьер-министром республики Андреем Назаровым, опубликовано сегодня. Для работающих жителей Башкирии прожиточный минимум составит 10 641 руб. (вырос на 97 руб.), для пенсионеров — 9605 руб. (вырос на 1546 руб.), для детей — 10 077 руб. (вырос на 152 руб.).

В начале января правительство России установило величину прожиточного минимума на душу населения для страны в размере 11 653 руб.

Дарья Кучеренко