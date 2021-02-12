12 февраля, пятница
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

Приложение

Партнерские проекты

Прожиточный минимум в Башкирии вырос на 107 рублей

Правительство Башкирии установило величину прожиточного минимума на душу населения на 2021 год в размере 10 015 руб., на 107 руб. больше, чем в прошлом году. Распоряжение, подписанное премьер-министром республики Андреем Назаровым, опубликовано сегодня. Для работающих жителей Башкирии прожиточный минимум составит 10 641 руб. (вырос на 97 руб.), для пенсионеров — 9605 руб. (вырос на 1546 руб.), для детей — 10 077 руб. (вырос на 152 руб.).

В начале января правительство России установило величину прожиточного минимума на душу населения для страны в размере 11 653 руб.

Дарья Кучеренко


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Партнерский проект

Мероприятие

Партнерские материалы

Профиль пользователя