Динамика цен на аренду жилья

Город Однокомнатные квартиры Двухкомнатные квартиры Сердняя ставка (тыс. руб. в месяц) Динамика, % Средняя ставка (тыс. руб. в месяц) Динамика, % фев.21 янв.21 фев.20 за месяц за год фев.21 янв.21 фев.20 за месяц за год Москва 38,7 38 36,3 1,80% 4,70% 53,4 53,5 51,4 -0,20% 3,90% Санкт-Петербург 24,5 24,6 23,5 -0,40% 4,70% 36,8 38,1 37,2 -3,40% -1,10% Екатеринбург 19,1 19,1 18 0,00% 6,10% 24,5 24,6 22,9 -0,40% 7,00% Новосибирск 17,7 17,8 17,9 -0,60% -0,60% 23,9 24,3 24,3 -1,60% -1,60% Казань 16,8 17,1 16,1 -1,80% 6,20% 23,7 24,2 22,1 -2,10% 7,20% Краснодар 15,6 15,9 16,1 -1,90% -1,20% 25,7 26 23,4 -1,20% 9,80% Нижний Новгород 15,3 15,2 14,5 0,70% 4,80% 22,4 23,3 21,6 -3,90% 3,70% Уфа 15,1 14,7 15,3 2,70% -3,90% 20,8 20,9 21,1 -0,50% -1,40% Красноярск 15 15,2 14,4 -1,30% 5,60% 20 19,9 20 0,50% 0,00% Ростов-на-Дону 14,9 15,1 15,2 -1,30% -0,70% 21 21,8 21,4 -3,70% -1,90% Самара 13,9 13,9 14,3 0,00% -2,80% 18,1 18,2 19,3 -0,50% -6,20% Омск 13,6 13,7 13 -0,70% 5,40% 18,8 19,2 17 -2,10% 10,60% Пермь 13,5 13,9 13,3 -2,90% 4,50% 18,4 18,8 20,2 -2,10% -8,90% Воронеж 13,1 13,5 13 -3,00% 3,80% 17,3 17,6 19,5 -1,70% -11,30% Волгоград 13 13,4 12,5 -3,00% 7,20% 19 19,5 17 -2,60% 11,80% Челябинск 11,5 11,5 11,3 0,00% 1,80% 14,7 14,6 14,9 0,70% -1,30%