Динамика цен на аренду жилья

|
|Город
|Однокомнатные квартиры
|Двухкомнатные квартиры
|
|Сердняя ставка (тыс. руб. в месяц)
|Динамика, %
|Средняя ставка (тыс. руб. в месяц)
|Динамика, %
|
|фев.21
|янв.21
|фев.20
|за месяц
|за год
|фев.21
|янв.21
|фев.20
|за месяц
|за год
|Москва
|38,7
|38
|36,3
|1,80%
|4,70%
|53,4
|53,5
|51,4
|-0,20%
|3,90%
|Санкт-Петербург
|24,5
|24,6
|23,5
|-0,40%
|4,70%
|36,8
|38,1
|37,2
|-3,40%
|-1,10%
|Екатеринбург
|19,1
|19,1
|18
|0,00%
|6,10%
|24,5
|24,6
|22,9
|-0,40%
|7,00%
|Новосибирск
|17,7
|17,8
|17,9
|-0,60%
|-0,60%
|23,9
|24,3
|24,3
|-1,60%
|-1,60%
|Казань
|16,8
|17,1
|16,1
|-1,80%
|6,20%
|23,7
|24,2
|22,1
|-2,10%
|7,20%
|Краснодар
|15,6
|15,9
|16,1
|-1,90%
|-1,20%
|25,7
|26
|23,4
|-1,20%
|9,80%
|Нижний Новгород
|15,3
|15,2
|14,5
|0,70%
|4,80%
|22,4
|23,3
|21,6
|-3,90%
|3,70%
|Уфа
|15,1
|14,7
|15,3
|2,70%
|-3,90%
|20,8
|20,9
|21,1
|-0,50%
|-1,40%
|Красноярск
|15
|15,2
|14,4
|-1,30%
|5,60%
|20
|19,9
|20
|0,50%
|0,00%
|Ростов-на-Дону
|14,9
|15,1
|15,2
|-1,30%
|-0,70%
|21
|21,8
|21,4
|-3,70%
|-1,90%
|Самара
|13,9
|13,9
|14,3
|0,00%
|-2,80%
|18,1
|18,2
|19,3
|-0,50%
|-6,20%
|Омск
|13,6
|13,7
|13
|-0,70%
|5,40%
|18,8
|19,2
|17
|-2,10%
|10,60%
|Пермь
|13,5
|13,9
|13,3
|-2,90%
|4,50%
|18,4
|18,8
|20,2
|-2,10%
|-8,90%
|Воронеж
|13,1
|13,5
|13
|-3,00%
|3,80%
|17,3
|17,6
|19,5
|-1,70%
|-11,30%
|Волгоград
|13
|13,4
|12,5
|-3,00%
|7,20%
|19
|19,5
|17
|-2,60%
|11,80%
|Челябинск
|11,5
|11,5
|11,3
|0,00%
|1,80%
|14,7
|14,6
|14,9
|0,70%
|-1,30%