УГОК направит в строительство очистных сооружений 1,65 млн рублей

Учалинский ГОК намерен вложить 1,65 млрд руб. в строительство второй очереди очистных сооружений для обогатительной фабрики, сообщила пресс-служба правительства Башкирии со ссылкой на министра промышленности и энергетики республики Александра Шельдяева на «Инвестчасе». Проект включает реконструкцию действующей станции нейтрализации, строительство пруда-стабилизатора, возведение комплекса по очистке шахтных и подотвальных вод и узла глубокой доочистки воды.

По словам министра, после многоступенчатой обработки очищенная вода будет соответствовать показателям ПДК рыбохозяйственного назначения. Ожидаемая производительность очистных сооружений — 25 тыс. куб. м воды в сутки.

Проект будет включен в перечень приоритетных инвестпроектов республики, инвестору предоставят льготы по налогу на имущество.

АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» (входит в группу ОАО Уральская горно-металлургическая компания) зарегистрировано в апреле 1995 года. Предприятие занимается добычей и обогащением медной руды. В 2019 году выручка компании составила 22,06 млрд руб., убыток — 1,09 млрд руб.

Майя Иванова