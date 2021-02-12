В Урюпинске завели уголовное дело на организатора финансовой пирамиды

В Урюпинске Волгоградской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора кредитного потребительского кооператива «Перспектива». Она подозревается в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, с 2019 года по 2020 год подозреваемая заключала с жителями Урюпинска договоры о передаче личных сбережений под проценты на фиксированный срок. При этом женщина якобы организовала деятельность кооператива по принципу финансовой пирамиды — вкладчики получали доходы только за счет взносов от новых участников. Вводя пайщиков в заблуждение относительно стабильности работы организации, директор, предположительно, не возвращала гражданам деньги после истечения сроков действия договоров. В настоящее время потерпевшими по уголовному делу признаны девять жителей города, им причинен материальный ущерб в размере более 10 млн руб.

Расследование уголовного дела проводится следственным отделением МО МВД России «Урюпинский».

Мария Шахрай