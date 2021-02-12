В Пензе капитально отремонтируют 265 многоквартирных домов

В Пензе в программу капремонта планируется включить 265 многоквартирных домов в 2021 году. Об этом сообщили в мэрии города.

В 2021 году запланировано выполнить работы в 242 домах, которые числятся на общем счете регионального оператора, а также в 23 домах, находящихся на специальном счете, отмечают в городской администрации.

Намечено выполнить ремонт внутридомовых инженерных систем в 89 домах, в 70 — ремонт крыш, в 25 — замену лифтового оборудования. В трех многоквартирных домах планируется привести в порядок фундамент и еще в 51 доме осуществить комплексный ремонт.

Мария Шахрай