Арестован сбежавший из кипрской тюрьмы бывший следователь из Республики Алтай

Правоохранители Северного Кипра задержали бывшего следователя управления СКР по Республике Алтай Александра Сатлаева, совершившего побег из центральной тюрьмы в Никосии, где он отбывал четырехлетний срок за разбой. Об этом сообщают местные СМИ.

Александр Сатлаев совершил побег 8 февраля. Когда фура с продуктами въезжала в тюремный двор, бывший следователь выбрал удачный момент и прошмыгнул в закрывающиеся ворота. Как пишут кипрские информагентства, россиянина довольно быстро поймали и доставили в полицейский участок, но он сумел сбежать и оттуда. На поиски Александра Саталаева, прозванного за свою постоянную улыбку «смеющимся маньяком», были брошены значительные силы. 11 февраля он был задержан на пустующей вилле в поселке Доганкей. Теперь к неотбытому сроку за разбой ему добавят несколько лет за побег.

Экс-сотрудник СКР Александр Саталаев, ранее осужденный в Горно-Алтайске за совершение сексуальных преступлений, разыскивается правоохранительными органами РФ за изнасилование девушки в Барнауле.

Он объявлен в розыск по линии Интерпола. В сентябре 2019 года подозреваемый был задержан в Кирении (Турецкая Республика Северного Кипра). Информагентства сообщали, что он ограбил женщину, похитив у нее 300 турецких лир и €35.

Илья Николаев