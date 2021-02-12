Спикер парламента Дагестана обратился в СКР по поводу компрометирующего его видео

Председатель Народного собрания Дагестана, секретарь регионального отделения «Единой России» Хизри Шихсаидов обратился к руководителю республиканского управления Следственного комитета России Анатолию Щурову с просьбой провести процессуальную проверку по факту публикации в сети компрометирующего его видео.10 февраля на Telegram-канале «Алибабаич» появился видеоролик, якобы снятый камерой наблюдения в кабинете главы Кумторкалинского района в сентябре прошлого года.

Опубликованный фрагмент должен был проиллюстрировать, как руководитель парламента и глава дагестанских единороссов накануне местных выборов учит устранять политических конкурентов. «Мы найдем, как их убрать,— сказал на видео похожий на господина Шихсаидова человек в присутствии нескольких депутатов Народного собрания.— Мы знаем, как это делать. У нас патронов много, наркотиков много… Найдем у него наркотики в кармане».

В тот же день господин Шихсаидов в Instagram заявил, что ролик смонтирован. Спустя еще сутки, в четверг, он опубликовал скан своего заявления, адресованного руководителю следственного управления. «Прошу вас провести процессуальную проверку… по факту публикации в сети Интернет видеозаписи, на которой изображен я, с наложением на видеозапись голосовых речей, которых я не произносил,— говорится в тексте заявления.— Данная видеозапись с признаками монтажа является клеветой, которая порочит мою честь и достоинство, а также подрывает мою репутацию. Прошу дать соответствующую квалификацию действиям неустановленных лиц, осуществивших незаконную видеосъемку и последующую публикацию в сети Интернет».

Публикацию скана своего заявления спикер сопроводил коротким текстом: «Установление истины!».

Юлия Рыбина, Махачкала