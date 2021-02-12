Прокуратура заглянула в карманы

Председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин получил представление от областной прокуратуры в связи с тем, что 11 депутатов представили в заксобрание недостоверные сведения о доходах. Максимальное значение искаженной суммы, как сообщили в облпрокуратуре,— порядка 7 млн руб. Надзорный орган также выяснил, что два депутата устроили своих супруг на оплачиваемые должности в качестве своих помощников. В компартии считают, что минимальным наказанием за нарушения будет предупреждение. Политологи уверены, что парламентарии действовали «в рамках правового поля».

Прокуратура Волгоградской области внесла представление председателю Волгоградской областной думы Александру Блошкину. Надзорный орган потребовал устранить нарушения требований антикоррупционного законодательства депутатами. В ходе плановой проверки деклараций выяснилось, что 11 депутатов облдумы представили недостоверные сведения о своих доходах, имуществе, а также участии в деятельности коммерческих организаций. Искаженные суммы варьировались от 33 тыс. руб. до 7 млн руб.

Кроме того, два депутата, принимающие участие в управлении некоммерческими организациями на безвозмездной основе, своевременно не направили соответствующие уведомления в Волгоградскую областную думу и нарушили федеральный закон «О противодействии коррупции».

В облпрокуратуре отметили, что после проведенной ими проверки один из народных избранников, работающий на постоянной основе, «передал в доверительное управление принадлежащие ему доли в уставных капиталах коммерческих ­организаций».

Также проверка показала, что еще два депутата трудо­устроили супруг, назначив их своими помощниками. Таким способом парламентарии якобы получали дополнительный доход из средств областного бюджета. Денежное вознаграждение помощников в обоих случаях составляло свыше 40 тыс. руб. в месяц.

Внесенное представление в адрес председателя регионального парламента Александра Блошкина сейчас на стадии рассмотрения. Кроме того, прокуратура региона инициировала внесение изменений в «Положение о помощнике депутата Волгоградской областной думы» «в части ограничения привлечения к данной деятельности родственников депутатов».

Фамилии депутатов, нарушивших законодательство, „Ъ“ в областной прокуратуре назвать отказались, сославшись на то, что сведения относятся к персональным данным. В областной думе весь день не отвечали на звонки. По данным „Ъ“, среди нарушителей представители «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ.

В приемной лидера фракции «Единой России» в волгоградском заксобрании Михаила Струка на просьбу „Ъ“ прокомментировать нарушения сказали, что он перезвонит, «если сочтет нужным», но господин Струк не перезвонил. Руководитель фракции «Справедливой России» Дмитрий Калашников сказал „Ъ“, что не знает имен нарушителей. «Есть момент нарушений и технических ошибок, поэтому в этой ситуации, если бы я знал суть нарушений, наверное, мог бы их комментировать. Прокуратура не является окончательным органом принятия решения, она не может ставить точку в тех или иных документах. Ошибки у прокуратуры тоже случаются»,— заметил он.

Заместитель главы фракции КПРФ в Волгоградской облдуме Алексей Буров также сообщил, что не знает имен депутатов, в отношении которых поступило представление, так как этот вопрос не обсуждался в комитетах и комиссиях. Сам господин Буров отрицательно относится к нарушениям подобного рода. «Этот вопрос будет обсуждаться на комиссии по борьбе с коррупцией. Думаю как минимум депутатам внесут предупреждение»,— поделился мнением парламентарий.

Эксперты считают, что никаких последствий, кроме имиджевых, для депутатов не будет. Политолог Александр Сайгин рассказал, что в других регионах подобные представления заканчивались лишением депутатов мандата, но принимать такие меры к трети заксобрания (в Волгоградской облдуме 38 депутатов) никто не станет. На его взгляд, «массовая очистка рядов сильно ударит по имиджу» «Единой России», так как, по его мнению, значительная часть нарушителей состоит в именно этой партии.

Политолог Константин Глушенко уверен, что депутаты действовали в рамках правового поля. «Я не думаю, что это прямая коррупция, и не считаю это воровством. Другое дело — этический момент. Они не правы, так как не учитывают репутационных последствий»,— считает политолог.

Мария Шахрай