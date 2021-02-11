ЕС призвал приостановить работу БелАЭС в Островце

Европарламент принял резолюцию с требованием приостановить запуск белорусской АЭС в Островце из-за сомнений в безопасности ее работы. Напомним, 16 января первый блок БелАЭС отключили третий раз за три месяца, сработала система защиты генератора.

За принятие резолюции проголосовали 642 депутата, против — 29, 21 законодатель воздержался. Документ носит рекомендательный характер.

БелАЭС состоит из двух блоков по 1,2 ГВт каждый, станция расположена на реке Нярис в 20 км от Литвы. Она строится с 2012 года госкорпорацией «Росатом», 90% стоимости строительства покрывает российский кредит на сумму около $10 млрд, оставшуюся часть предоставил ВЭБ в виде дополнительного кредита.

После отключения первого блока 16 января Минэнерго Белоруссии сообщало, что радиационный фон в районе атомной станции в норме. Напомним, первый раз энергоблок прекратил выработку из-за проблем с трансформатором в ноябре. 19 ноября энергоблок заработал после замены трансформатора, однако 11 декабря его планово остановили для испытаний. Литва в ноябре одобрила проекты правовых актов, в соответствии с которыми сможет требовать компенсацию при аварии на БелАЭС.

О перспективах влияния БелАЭС на энергорынок РФ и ЕС — в материале “Ъ” «АЭС тревоги нашей».