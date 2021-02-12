Экскурсия с фортепианным сопровождением

В Петербурге только что прошли два концерта проекта Константина Емельянова и Дмитрия Шишкина и вот-вот состоится новый — Владимира Петрова

Два концерта прошли друг за другом в частном концертном зале Валерия Гергиева в Репино и пришлись как раз на сочельник и Рождество — тут место и время сложились друг с другом, усилили друг друга и произвели в итоге довольно сильный эффект. Концертный зал в Репино выглядит снаружи как современная версия советского неоклассического стиля, в котором выстроены бывшие номенклатурные дачи вокруг, а внутри же — как помесь амбара и финской кирхи, опять же в contemporary-версии, а акустику делали там, как и в новых залах Мариинки, японские мастера.

В первый вечер сыграл концерт Константин Емельянов, а в следующий — Дмитрий Шишкин. Сложно представить себе двух музыкантов, которые были бы столь различны, и это создало тот самый внутренний сюжет, который объединил оба вечера, создал между ними внутреннее напряжение и захватывающую интригу.

Емельянов и Шишкин не просто оба молоды, как и все, кто выступает в концертах Pianissimo,— они принадлежат одному поколению пианистов, оба принимали участие в последнем конкурсе Чайковского и оба стали его лауреатами: Емельянов получил третью премию, а Шишкин — вторую. И у них совершенно разные темпераменты — сосредоточенно-отстраненный и энергично-наступательный,— что, конечно, добавило зажигательности этому циклу Pianissimo.

Особенно это было заметно, когда оба пианиста играли Рамо: Шишкин демонстрировал всю свою блестящую пианистическую технику практически в спортивном смысле этого слова, и барочная музыка местами звучала у него как модернистская, Рамо Емельянова звучал ровно с той витиеватостью и рафинированностью, к которым барокко располагает. Это были два разных Рамо, но каждая интерпретация, при высочайшем исполнительском уровне, была сильной и эффектной, а сама эта вдруг возникшая дуэль двух Рамо ужасно увлекательной.

Кроме Рамо, каждый играл тех композиторов, которые их занимают в последнее время: Шишкин — «Сказки» Метнера, чей диск он записал некоторое время назад, Емельянов — «Времена года» Чайковского, диск с которыми у него только что вышел на лейбле «Мелодия» и которые он только что по этому поводу исполнял в Большом зале консерватории. Сверх того, была еще и музыка, которая показывала широту и пластичность их пианистического темперамента: Дмитрий Шишкин сыграл импрессионистический «Остров радости» Дебюсси, показав, что мечтательность тоже ему удается, а Константин Емельянов — Три фрагмента из балета «Петрушка», блестяще справившись с бешеной головоломной музыкой Стравинского.

Следующий концерт Pianissimo произойдет совсем скоро, 22 февраля. Играть будет Владимир Петров, совсем молодой пианист, который уже успел и поучаствовать в международных конкурсах, и поработать с дирижерами уровня Гергиева. Играть он будет музыку романтическую — Шопена — и позднеромантическую — Чайковского, Скрябина, Рахманинова. И в этот раз Pianissimo возвратится в Эрмитаж, то есть все это будет происходить в окружении Тьеполо и Каналетто.

Все концерты Pianissimo проходят при поддержке Belmond Grand Hotel Europe (а грядущий еще и про поддержке «BMW Россия»), и по этому поводу отель делает на уикенд с 20 по 23 февраля специальное предложение. И тут надо сказать, что приехать в Петербург, чтобы послушать фортепианную музыку в Эрмитаже, пересмотреть все классные выставки, которых там сейчас минимум пять, увидеть только что открывшийся музей Бродского «Полторы комнаты» и просто походить несколько дней по этому городу, самому красивому городу на свете,— самый замечательный способ провести уикенд, какой нам вообще сейчас доступен.