ФК «Краснодар» со счетом 4:0 проиграл московскому «Локомотиву»

Футбольный клуб «Краснодар» крупно проиграл московскому «Локомотиву» в рамках сборов, которые команды проводят в испанской Марбелье. Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу москвичей.

Первый гол уже на третьей минуте забил Рифат Жемалетдинов, на 14-й – отличился Виталий Лисакович. Кроме того, дубль оформил Владислав Игнатьев (32-я и 42-я минута). Во втором тайме у краснодарцев было несколько шансов сократить разрыв в счете, однако ворота «Локомотива» оказались неприступны.

В этот же день «Краснодар» встречался с «Локомотивом» из Тбилиси. Встреча завершилась счетом 3:2 в пользу подопечных Мурада Мусаева.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 9 февраля с московским «Локомотивом» встречался ФК «Краснодар-2». Игра также закончилась победой «железнодорожников» - 4:1.

Алексей Белянин