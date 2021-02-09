ФК «Краснодар-2» с крупным счетом проиграл «Локомотиву» на сборах в Испании

Футбольный клуб «Краснодар-2» уступил в товарищеском матче московскому «Локомотиву», проходившем на сборах команд в испанском Марбелье. Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу «железнодорожников».

Первый мяч на 32-й минут забил защитник краснодарской команды Виталий Стежко. Однако уже через 10 минут счет сравнял полузащитник москвичей Артур Черный. Оставшиеся два гола были забиты уже во втором тайме: на 76-й минуте отличился Антонио Эдер, на 78-й – Михаил Агеев. Окончательный исход матча оформил Никита Иосифов, который на 88-й минуте забил с пенальти краснодарцам.

11 февраля с «Локомотив» должен встретиться основной состав «Краснодара», игра также состоится в Марбелье. Как сообщал “Ъ-Кубань”, 4 февраля подопечные Мурада Мусаева на сборах со счетом 2:0 обыграли «Ростов».

Алексей Белянин