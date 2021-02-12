Доллар прорвал платину

Котировки платины обновили шестилетний максимум. Стоимость металла приближалась к $1270 за тройскую унцию, прибавив за пять дней почти 16%. Интерес к платине растет на фоне снижения курса доллара и ее недооцененности в сравнении с другими благородными металлами. С учетом структурного дефицита металла и восстановления спроса на него со стороны автомобильной промышленности, как считают аналитики, цены могут достигнуть $1500 за унцию.

Котировки платины на мировом рынке 11 февраля обновили максимум с 27 января 2015 года. По данным агентства Reuters, в четверг котировки поднимались на 2,2%, до $1268,9 за унцию. С начала года платина подорожала более чем на 19%, только за последние пять дней она выросла в цене почти на 16%. На другие драгоценные металлы цены росли более низкими темпами. За пять дней золото подорожало на 3%, до $1847 за унцию, серебро — на 3,7%, до $27,3 за унцию, палладий — на 4%, до $2378 за унцию.

Подъем цен на драгоценные металлы происходит на фоне ослабления американской валюты. В четверг индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) опускался до 90,26 пункта, потеряв за пять дней почти 1,5%. По словам управляющего партнера Amber Lion Partners Ильи Сушкова, подъем цен на платину, как и другие благородные металлы, поддерживается спросом со стороны инвесторов, пытавшихся защититься от слабого доллара, низких ставок, вызванных беспрецедентными мерами поддержки со стороны ФРС.

О высоком влиянии инвестиционного спроса на рынок платины свидетельствует предварительное исследование компании Johnson Matthey (JM). Если в 2018 году на инвесторов приходилось менее 1% всего мирового спроса, или 67 тонн, то в последние два года показатель вырос выше 13%. По итогам 2020 года инвесторы приобрели более 900 тонн металла. «Запасы ETF выросли почти на полмиллиона унций, до рекордного уровня 3,8 млн унций. Некоторые из них, вероятно, были "безопасной гаванью" для покупки золота, но платина также выиграла от улучшения настроений, основанных на потенциале для более широкого использования в бензиновых автокатализаторах и топливных элементах»,— говорится в обзоре JM.

Опережающие темпы роста цен на платину в этом году аналитики связывают с невысокой ликвидностью металла и его неоцененностью. В 2020 году цены на металлы платиновой группы — палладий и родий — на фоне дефицитов достигли исторических максимумов. По итогам минувшего года палладий прибавил в цене почти 26%, родий — почти 170%. В то же время рост цен на платину был более сдержанный — около 11%. «Когда тренд на зеленую энергетику, электромобили снова приобрел актуальность в экономической и политической повестке, платина выступила наиболее дешевым активом для инвестиций, способным показать высокую доходность»,— отмечает управляющий директор сектора металлургии «Открытие Research» Даниил Каримов.

Добавляет привлекательности вложения в платину структурный дефицит металла на мировом рынке. По оценкам Johnson Matthey, в 2020 году суммарное потребление платины составило 6,92 тыс. тонн, что на 18,2% ниже результата 2019 года. В то же время добыча упала на 19,5%, до 4,89 тыс. тонн, переработка снизилась на 21%, до 1,64 тыс. тонн. В итоге дефицит металла по итогам года составил 390 тонн, что на треть выше дефицита 2019 года. «Восстановление промышленного спроса на платину может столкнуться с недостатком предложения. В частности, добыча платины в ЮАР в 2021 году прогнозируется на 7% ниже уровня 2019 года, в то время как спрос на металл может уже полностью восстановиться в текущем году»,— отмечает Даниил Каримов.

В среднесрочной перспективе рост котировок платины может сохраниться за счет фундаментальных факторов. «Учитывая, что, за исключением производства зеленого водорода, платина и палладий часто выступают субститутами, текущее соотношение цен (0,5 — минимум с 2001 года) будет корректироваться в сторону соотношения 0,7–1»,— отмечает Даниил Каримов. По его оценке, без заметной отрицательной коррекции в ценах на палладий котировки платины могут достигнуть в ближайшее время уровня $1500 за унцию. Однако из-за высокой роли инвестиционного спроса волатильность на рынке может вырасти. «Рынок платины сравнительно небольшой, поэтому инвестиционный спрос на металл способен как компенсировать излишки на производстве и поддержать высокую цену, так и привести к снижению цен на металл, а товарный рынок к равновесию или даже избыточному предложению»,— считает Илья Сушков.

Виталий Гайдаев