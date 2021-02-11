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Porsche показал тизер нового спорткара 911 GT3

Компания Porsche представила тизер нового поколения спортивного купе 911 GT3, который покажут в 2021 году.

Как следует из затемненного снимка, размещенного на официальной странице немецкого автопроизводителя в Instagram, модель получит массивное антикрыло с креплением типа «лебединая шея» (стойки крепятся к верхней части основной плоскости). Другой информации о новинке нет, но она будет раскрыта 16 февраля в день премьеры спорткара.

Напомним, в декабре 2020 года был официально показан Porsche 911 GT3 Cup — первый гоночный вариант модели поколения 992.

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