Вице-губернатор Петербурга Александр Бельский: «Не вижу в том, что люди зажигают фонарики, ничего плохого»

Вице-губернатор Петербурга Александр Бельский прокомментировал информацию о планирующейся на День всех влюбленных оппозиционной акции с зажиганием фонариков. По его словам, поводов для полиции задерживать на улицах людей со включенными фонариками нет.

«Интерфакс» приводит слова господина Бельского, сказанные в онлайн-эфире 11 февраля. «Проведение флешмоба в той или иной степени интересно. Но мы же с вами понимаем: День влюбленных и акции, которые предлагают люди — попытка достаточно популярный и известный праздник приделать себе. Пускай пробуют» — отметил он. Господин Бельский добавил, что не видит предпосылок к задержаниям людей с фонариками.

Напомним, представители политической оппозиции ранее заявляли о планах провести 14 февраля новую акцию в поддержку Алексея Навального. Сторонникам предлагается выйти в собственные дворы вечером и на 15 минут включить фонарик или телефон, подняв его над головой. Правоохранительные органы публично предостерегали общественность от участия в акции.

Как писал “Ъ-СПб”, в суды поступило более 1400 административных дел на участников несогласованных акций в Петербурге.