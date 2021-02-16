За отчетный период

Место встречи

Премьера спортивных моделей семейства RS состоялась в конце декабря во флагманском бутике Audi City Moscow. В самом сердце Москвы на Никольской улице посетителям были представлены эффектные Audi RS Q8, Audi RS 6 Avant и Audi RS 7 Sportback. На протяжении уже более 25 лет модели серии RS привлекают фанатов марки по всему миру, каждая из них сочетает в себе узнаваемость фамильных черт с повседневной практичностью и спортивным характером. Audi City Moscow – комфортное место, чтобы познакомиться с эксклюзивными моделями Audi, в том числе пройти тест-драйв заинтересовавших моделей, обсудить варианты оснащения за чашечкой кофе и купить сувенир из фирменной коллекции бренда. Опция предзаказа новинок серии RS уже доступна на сайте audi.ru.

Мы скучали

Первой офлайн-презентацией нового автомобиля в 2021 году стало мероприятие, на котором журналистам был показан новый пикап Isuzu D-Max. В основе новинки – усовершенствованная рамная конструкция, под капотом – новый трехлитровый дизельный двигатель, среди прочих достоинств – продвинутая система полного привода, модернизированная энергоемкая подвеска, два варианта исполнения кабины и удобная грузовая платформа. «Новое поколение Isuzu D-Max призвано перевернуть существующее представление о пикапах: привычные мощь, выносливость и универсальность дополнены современными решениями в области экстерьера и интерьера, максимальным комфортом и легкостью управления, а также инновационными технологиями по обеспечению безопасности», – отметил выступивший перед гостями вечера генеральный директор Isuzu Rus Фабрис Горлье. Продажи новинки стартуют в начале апреля.

Не разлей вода

«Это партнерство позволит TAG Heuer и Porsche объединить на базе многолетних контактов свои усилия и создавать уникальные впечатления и продукты для клиентов и приверженцев, разделяющих наши ценности и подходы», – заявил Фредерик Арно, генеральный директор TAG Heuer, на мероприятии, где было объявлено о стратегическом партнерстве Porsche и швейцарского производителя часов класса люкс. Пути обеих компаний уже не раз пересекались на протяжении более чем полувека. Например, в середине 1980-х Porsche и TAG Heuer совместно разработали и выпускали двигатель TAG Turbo, который позволил команде McLaren завоевать подряд три чемпионских титула в Формуле 1. А в 2019 году Porsche организовала собственную команду в гонках Formula E, для которой TAG Heuer стал титульным спонсором.

Крепкие объятия

Определены финалисты уже девятой по счету премии Lexus Design Award. Шестеро лучших были выбраны из 2079 работ, отправленных участниками из 66 стран, при этом 354 были поданы из России. Но, увы, россиян среди вышедших в финал дизайнеров нет, хотя география обширна – Китай, Япония, Новая Зеландия, Тонга, Индонезия, США, Дания, Украина. Среди проектов-победителей – устройство для виртуальных объятий и варежки, которые помогают бороться со стрессом с помощью музыки и ритмов. Это неудивительно – в прошлом году мир столкнулся с новыми проблемами, и участники Lexus Design Award предложили творческие пути их решения.

И больше века

Rolls-Royce Motor Cars отмечает 110-летие «Духа экстаза», официального символа марки. Дизайн фигурки был зарегистрирован как интеллектуальная собственность 6 февраля 1911 года, став со временем узнаваемым во всем мире символом роскоши. «„Дух экстаза" воспитывает гордость и силу духа в нашей компании, объединяя и поддерживая членов семьи Rolls-Royce со всего мира. Он напоминает нам о наследии и принципах, вдохновляет нас всех на великие дела. Каждый собранный автомобиль должен заслужить право носить этот символ на своем капоте, ведь именно „Дух экстаза" делает каждый Rolls-Royce, как и компанию в целом, уникальным и совершенным», – так прокомментировал событие Торстен Мюллер-Отвос, исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars. Образ «Духа экстаза» остался практически неизменным и уже более века украшает капот каждого автомобиля Rolls-Royce, собранного на заводе марки в Гудвуде.