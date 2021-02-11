На Кубани Фонд развития бизнеса в 2020 дал поручительства на 1,6 млрд рублей

Фонд развития бизнеса Краснодарского края в 2020 году выдал 217 поручительств для предпринимателей на общую сумму 1,56 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Благодаря этому, представители МСП на Кубани смогли привлечь 3,9 млрд руб. кредитных средств на развитие своего бизнеса.

В настоящее Фонд развития бизнеса выдает поручительства по кредитам для МСП в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, с начала февраля Фонд микрофинансирования Краснодарского края начал выдавать льготные займы для самозанятых граждан. Максимальная сумма займа составляет 500 тыс. рублей, максимальный срок – до 36 месяцев. Наиболее выгодными они будут для граждан, работающих в сферах легкой промышленности и деревообработки: для них ставка составит всего 1% годовых. Кроме того, под 2% годовых займы смогут получить предприниматели, работающие от 1 до 12 месяцев. Для всех остальных категорий самозанятых ставка составит 3% годовых.

Алексей Белянин