Колесная техника

Даже если вы не знаете имени питерского художника Андрея Сикорского, наверняка вы видели его картины. Как минимум потому, что многие его работы стали мемами в сети. Как художник-аниматор – а это его основная профессия – Андрей Сикорский получил множество российских и международных наград. Может быть, поэтому ему так хорошо удается оживлять неживое. Видеть в следах на снегу, оставленных неодушевленными предметами – обувью и колесами, – не просто причудливый орнамент, а целую драматургию. Кто-то скажет, что это легкомысленное баловство. А кто-то – что это отличная идея для будущего Календаря Pirelli. Мы попросили художника рассказать о том, как след протектора превращается в картину.

Записала Наталья Афанасьева

Один из самых популярных проектов Андрея Сикорского – «Коты известных художников», а также «Арт-трип Любительницы Абсента», где героиня картины Пикассо «Любительница абсента» путешествует по разным полотнам. Кроме этого, художник Сикорский и режиссер Дмитрий Высоцкий основали анимационную «Студию Высоцкого и Сикорского», фильмы которой завоевали множество отечественных и международных призов.

Я никогда не учился специально на художника. У меня за плечами неоконченный Политех и Академия культуры, где я получил специальности «актер» и «режиссер драматического театра». Моя основная профессия – художник-постановщик анимационного фильма, сейчас работаю, например, над сериалом «Три кота».

Я передвигаюсь по городу на велосипеде: из дома в мастерскую и обратно. Знаете, бывает такая погода – легкая оттепель, выпал небольшой снежок, и следы на асфальте смотрятся очень контрастно: на белом снегу они отпечатываются не только черным цветом, но и оттенками серого. Это очень красиво, в некотором роде графично. Мне за этим всегда было интересно наблюдать. Раньше я просто останавливался и фотографировал, а потом смотрю – два ботинка, мужской и женский, как парочка, я подрисовал пальцем так, будто они идут в обнимку. Сфотографировал. Смотрю, справа тоже какой-то персонаж, пьяный, кажется: подрисовал ему бутылочку. Все очень условно, на примитивистском уровне, но получилась графика на снегу. Так появился проект #Снегоследарт.

Картины появляются сами, я лишь замечаю и доделываю. Вот лежит окурок рядом с ботинком, я подрисовал человечка, вставил в зубы окурок, рядом – сухая трава, дал ему в руку. Получился кавалер, который ждет свидания. Иногда что-то дорисуешь, потом видно, что можно усложнить композицию: начинал с двух персонажей, а их уже восемь или десять… А вот протектор от колеса автомобильного переехал след от ботинка – я увидел рыбу, которая выглядывает из воды, даже глазик есть, я лишь добавил какие-то детальки.

В другие времена года у меня тоже, бывает, рождаются картины от соприкосновения с реальностью. Например, осенью: выпали ягоды красные, лежат желтые листья, если их сложить вместе, получается портрет девушки, а голубоватый листик на клумбе – перо на шляпе.

Это все родилось не на пустом месте. До этого я занимался ресайклинг-артом. Это такое направление, когда художник работает со старыми вещами, которые приобретают новую жизнь. Я собирал морской мусор: выброшенные на берег железяки, обточенные деревяшки – и делал из этого рыб, людей, разные композиции. Ты смотришь на предмет и видишь, например, что раздавленное трактором ведро, которое лежит в прибое, ржавое, отшлифованное песком, – на самом деле рыба, нужно лишь что-то добавить: зубы из гвоздей, плавники, глаза. Ее природа сделала, и нужно только увидеть и закончить.

В музее современного искусства Эрарта был как-то кураторский проект, посвященный резине – ведь здание, где сейчас находится галерея, это бывший НИИ резиновой промышленности. У меня там выставлялись расписанные шины, сейчас они висят у меня в мастерской. Кто-то сделал то, что вообще должно было в голову прийти в первую очередь: взял шину, обмакнул в черную краску и покатал по белому холсту. На выставке #Снегоследарт я сделал такую фотозону: отпечатки велосипедных колес, автомобильных покрышек, разных ботинок на огромном белом холсте.

Фото: Андрей Сикорский

Фото: Андрей Сикорский

Вообще скульптуры из шин делают и у нас, и в других странах. Есть, например, казахский художник Молдакул Нарымбетов, он сделал огромного жука-скарабея, который катит перед собой огромный черный шар, эта работа выставлялась в Москве. Есть корейский скульптор, который делает слонов и других животных, довольно интересные с точки зрения скульптуры работы: полосы толстой кордированной резины смотрятся как мощная мускулатура, это дает дополнительный выразительный эффект.

В той же Эрарте стоит мое кресло из резиновых покрышек. Это громадная скульптура, высотой метра три, весом в 250 килограмм. Сиденье его уже вытерто до блеска от частого использования – на нем все фотографируются.

Любую вещь можно превратить в произведение искусства. Нужно только приложить к этому творческую мысль художника и его руки. А в случае со #Снегоследартом это даже не вещь, а оттиск вещи, причем сделанной фабрично. У этих произведений несколько творцов: природа, человек, который шел или ехал мимо, и художник, который в оттиске этого движения что-то увидел, дополнил и создал произведение искусства.