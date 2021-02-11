Кубань в январе-ноябре 2020 года заняла третье место по смертности населения

В Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года скончалось 70,2 тыс. человек. это на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из материалов Росстата.

По абсолютному количеству смертей Кубань занимает третье место в России после Москвы (132,7 тыс.) и Московской области (98,8 тыс.). В возрасте до одного года в Краснодарском крае умерли 216 человек, это немногим выше, чем в 2019 году – 211 человек.

Всего в России за 11 месяцев 2020 года скончалось 1,88 млн человек – на 13,9% больше, чем годом ранее. Годом ранее на Кубани скончалось 64 тыс. человек, в целом по РФ – 1,65 млн человек.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам 2020 году Кубань вновь вошла в тройку лидеров по темпам рождаемости. За 12 месяцев в крае родились 59 284 детей, включая 767 двоен и пять троен.

Алексей Белянин