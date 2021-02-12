Неоспоримые ограничения

Уставный суд Петербурга вчера, 11 февраля, подтвердил все полномочия Смольного по введению противоэпидемических ограничений в связи с пандемией коронавируса. Пять депутатов ЗакСа еще летом просили суд проверить на соответствие уставу города, Конституции РФ и федеральным законам ряд актов, в которых, в частности, используются формулировки «средства индивидуальной защиты» и «правила поведения», которые представляются заявителям размытыми и дающими возможность злоупотреблять полномочиями. Депутаты полагают, что у Смольного все же слишком много возможностей в рамках «режима повышенной готовности». Решение обжалованию не подлежит.

Обращение в Уставный суд было подано 2 июня 2020 года, а свои позиции стороны представили на заседании 24 декабря. Тогда представитель Смольного Екатерина Гусева заявила, что «правительство не действует произвольно». По мнению же заявителей, из-за нечеткости формулировок в «антиковидных» актах власти получают неограниченные запретительные полномочия и возможность «вмешиваться в компетенции иных органов и ветвей власти», а следовательно, нарушаются права граждан.

Депутаты Максим Резник, Михаил Амосов, Борис Вишневский, Александр Рассудов и Алексей Ковалев отметили, что в постановлении правительства № 121 «О противодействии распространению коронавирусной инфекции» прописаны «правила поведения», однако что это такое, в законах не поясняется. Суд счел, что определения, данного «правилам поведения» в самом постановлении № 121, достаточно, чтобы прекратить производство по делу в этой части.

Иной важной формулировкой были «средства индивидуальной защиты» (СИЗ), без которых гражданам было запрещено появляться в общественных местах. При этом, по мнению заявителей, достаточного пояснения, что СИЗ должны собой представлять, дано не было, что могло привести к необоснованному административному преследованию граждан. Суд с доводами также не согласился. Депутаты заранее отмечали, что не собираются оспаривать сами ограничения и необходимость их введения.

Ранее, в апреле, депутаты дали Смольному право устанавливать обязательные для исполнения правила во время действия режимов ЧС и повышенной готовности. При этом депутат Михаил Амосов считает, что ряд решений, принятых исполнительной властью, следовало бы проводить через ЗакС. «Мы дали им полномочия, но я считаю, что есть некий перекос в том, как это было организовано с юридической точки зрения. Нужно соблюдать разумный баланс»,— считает парламентарий.

Его коллега Максим Резник заявил, что иного решения от Уставного суда не ждал. «Этот суд был очередной демонстрацией того, что независимых органов у нас нет. Реально существует только вертикаль, которая превратилась в диктатуру карателей, и все это одна опричнина. Уставный суд лишь маленькая частица, достаточно вспомнить, кто его руководитель (Наталья Гуцан, жена полпреда президента в СЗФО.— “Ъ”)»,— высказывает свое оценочное суждение господин Резник.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов подчеркивает, что решения Уставного суда неоспоримы. «Интересен тот факт, что, хотя формально уставный суд выполняет в регионах роль конституционного, он не является инстанцией по отношению к федеральному КС. То есть его решения не могут быть оспорены в КС, они вообще не могут быть оспорены в принципе ни в каком другом суде. Если Уставный суд Петербурга принял какое-то решение о том, что местный законодательный акт не соответствует федеральным законам, это решение имеет законную силу, но оспорить его в КС нельзя. Любые нормы и определения, если они закреплены на законодательном уровне, действительны до тех пор, пока они не были изменены или отменены другим актом (если, конечно, для них изначально не установлены сроки действия). Новые нормы и определения по общему правилу обратной силы не имеют и не распространяются на правоотношения, возникшие в прошлом. То есть возможности для запретов ограничены тем, что править определения "задним числом" нельзя»,— говорит юрист.

Отметим, что Уставному суду в Петербурге, как и другим региональным конституционным и уставным судам, которых в Росиии насчитывается 16, осталось существовать недолго. Согласно одобренным Госдумой поправкам, орган в Петербурге сможет просуществовать до 1 января 2023 года.

Олег Дилимбетов