ПСБ нарастил чистую прибыль по МСФО до 26 млрд руб. в 2020 году. Это на 78% выше, чем в 2019 год. Ключевые источники прибыли — чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы — показали значительный рост на фоне наращивания объемов бизнеса и повышения операционной эффективности банка. Развитие функции опорного банка для предприятий ОПК, активное участие в госпрограммах поддержки бизнеса и населения и органический рост в ключевых бизнес-сегментах способствовали уверенному росту кредитного портфеля и портфеля привлечений. В руководстве банка отметили, что он продемонстрировал сильный финансовый результат, доказав эффективность бизнес-модели даже в непростых для российской экономики условиях.

Нобелевский лауреат Константин Новоселов оценил создание лаборатории совместно с Владимиром Потаниным. Как пояснил ученый, он будет заниматься в России изучением способов описания материалов с динамически изменяющимися свойствами. Предполагается, что такие материалы могут найти применение в электронике, энергетике и химической промышленности. Как стало известно ранее, Владимир Потанин выделил 500 млн руб. личных средств для лаборатории «умных материалов» Константина Новоселова. Вклад предпринимателя полностью покрывает нужды лаборатории на первые 5 лет ее деятельности. Лаборатория Новоселова на базе МФТИ — первый проект Центра изучения мозга и сознания. Цель — получение фундаментальных знаний о человеческом мозге и природе сознания.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против мобильного оператора Tele2 из-за повышения стоимости услуг связи для абонентов. По данным ФАС, с 1 января 2021 года услуги связи этого оператора для абонентов- физических лиц в среднем подорожали на 13%. Рост тарифов, считает антимонопольная служба, затронул 12 млн абонентов.