ЕСПЧ: Россия не стала обжаловать компенсацию Навальному за задержание на Болотной площади

Минюст РФ не стал обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по постановлению о компенсации политику Алексею Навального за задержание на акции протеста на Болотной площади в Москве в 2012 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответ ЕСПЧ. Суд вынес решение о выплате ему €8,5 тыс. в ноябре 2020 года.

«Вынесенное 10 ноября 2020 года Европейским судом по правам человека постановление по делу "Навальный и Гунько против России" не обжаловалось, поскольку ЕСПЧ отказался рассматривать утверждения заявителей о нарушении властями РФ статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (пределы использования ограничений в отношении прав)»,— передает агентство ответ на запрос в ЕСПЧ.

Ранее ЕСПЧ признал нарушение прав Алексея Навального в активиста Вадима Гунько на свободу и неприкосновенность, на свободу собраний и независимый суд во время протестной акции «Марш миллионов» в Москве. Суд частично удовлетворил их исковые требования: каждый из истцов требовал по €11 тыс. компенсации и по €5,4 тыс. возмещения судебных издержек, а Алексей Навальный — еще €19 тыс. компенсации за нарушение его прав после задержания.

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