В Ярославле задержали двух мужчин за дачу взятки в 4 млн рублей сотруднику РЖД

В Ярославле за попытку дать взятку сотруднику Северной железной дороги возбуждено два уголовных дела, сообщает «Интерфакс», со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России. Согласно данным информационного агентства, сотруднику Северной железной дороги ОАО «Российские железные дороги» предложили взятку в общем объеме 4 млн руб. в обмен на покровительство в хищении щебня.

Сотрудник заявил об этом в правоохранительные органы и согласился принять участие в оперативных мероприятиях. В момент передачи части взятки в размере 100 тыс. руб. посредник был задержан. Также, сотрудниками правоохранительных органов был задержан и сам взяткодатель.

Задержанные обвиняются по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). По данным статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет и лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет, соответственно.

Дарья Сабаева