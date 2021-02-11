Автобусный парк Петербурга пополнился 65 машинами на экотопливе

65 единиц экологически чистого транспорта поступило в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга. В ближайшее время новая техника выйдет на рейсовые маршруты.

Новые автобусы относятся к модели ЛиАЗ-529267. Каждый рассчитан на перевозку максимум 113 пассажиров и оснащен двигателем экологического стандарта Евро-5 марки ЯМЗ, произведенным в России. Автобусы будут закреплены за автобусным парком №7 на Кубинской улице.

В рамках проекта по переводу общественного транспорта Петербурга на экологичные виды топлива в текущем году «Пассажиравтотранс» получит еще 54 автобуса.

Ранее сообщалось, что на месте незаконной свалки на Индустриальном проспекте построят электробусный парк.