«Паника предпринимателей» настигла Ларису Невидайло

За 2020 год в Тюменской области на 5,8 тыс. сократилось число предпринимателей и на 2,4 тыс. — субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщила бизнес-омбудсмен региона Лариса Невидайло на заседании областной думы. По ее словам, причиной стали пандемия COVID-19 и отмена ЕНВД. Количество обращений в адрес уполномоченного выросло в два раза. Депутаты остались довольны работой госпожи Невидайло, попросив ее в будущем заняться популяризацией предоставляемых государством мер поддержки для бизнеса.



Доклад о своей деятельности в 2020 году уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло представила в четверг на заседании областной думы.

По ее данным, на начало 2021 года в регионе зарегистрировано более 76,1 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, что на 5,8 тыс. меньше, чем в начале 2020 года. На фоне пандемии было ликвидировано 2,4 тыс. юридических лиц и около 3,4 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП). «Пандемия буквально стерла с лица тюменской земли почти 6 тыс. предприятий. Это не исчерпывающие цифры. В 2021 году череда ликвидаций продолжится, в том числе из-за отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД)»,— отметила госпожа Невидайло. В качестве альтернативы бизнес-омбудсмен предлагает предпринимателям переходить на упрощенную систему налогообложения (УСН) или патентную систему налогообложения (ПСН).

За прошлый год число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Тюменской области сократилось более чем на 2,4 тыс. — до 64,2 тыс. Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Валерий Ладнер отметил, что часть из закрывшихся МСП стали самозанятыми.

«Самозанятые порадовали — с начала года было зарегистрировано более 17 тыс. человек. Это стремление к деловой активности и ее легализации»,— подчеркнула Лариса Невидайло.

Двукратное увеличение обращений, которые поступают в аппарат бизнес-омбудсмена, госпожа Невидайло назвала тревожным сигналом и объяснила «паникой предпринимателей», вызванной пандемией коронавируса (68% обращений были связаны с COVID-19), а также связанной с изменением законодательства и появлением новых льготных кредитов. «Непривычно большое количество обращений касалось деятельности органов власти. В предыдущие годы в адрес властей поступало меньшее число. Тенденция связана с тем, что после начала пандемии COVID-19 все ключевые полномочия по урегулированию хозяйственной деятельности были возложены на органы власти»,— пояснила бизнес-омбудсмен, уточнив, что основная тематика вопросов связана с ограничительными мерами, мерами поддержки и организацией деятельности предприятий.

Часть депутатов остались недовольны значительным сокращением числа предпринимателей и ростом количества обращений. Они связали это с недостаточной поддержкой бизнеса в период пандемии. «Многие предприятия, которые приносили налоги, ушли с рынка на биржу труда заниматься другой деятельностью и никогда не вернутся. Стоит разобраться, почему из обещанных мер поддержки они получили только разочарование»,— заявил депутат от ЛДПР Глеб Трубин. Его однопартиец Артем Зайцев предложил властям Тюменской области привлекать малый бизнес при реализации национальных задач. «Нашему бизнесу этого ресурса не хватает. Малым предприятиям трудно заходить на торги и участвовать в системе отбора»,— пояснил депутат. Единоросс Богдан Богославец отметил, что в стране в принципе культура ведения бизнеса очень низкая. «Это касается крупных компаний и генподрядчиков, которые не рассчитываются с субподрядчиками. Пока бизнесмен ждет месяц-два обещанных выплат, а затем идет в суд, он уже не может платить налоги и зарплаты и вынужден закрываться»,— пояснил депутат.

Некоторые парламентарии заявили о том, что региональные власти предоставляли достаточно мер поддержки, а проблема возникла из-за слабой или неправильной информированности населения. «Современное общество переполнено суевериями. Самые ярко выраженные категории таких людей — бизнесмены и селяне. Предприниматель не поблагодарит за предоставленные меры, потому что ему всегда будет не хватать денег, потому что он суеверный. Однако деньги были выделены беспрецедентные, люди вытащили экономику, поэтому необходимо устранить эту информационную брешь»,— призвал депутат от «Единой России» Алексей Салмин. Его поддержал депутат от ЛДПР Михаил Селюков, подчеркнув, что бизнесмены в других субъектах «не могут и мечтать о налоговых льготах, принятых в Тюменской области». «Работа омбудсмена необходима для популяризации мер поддержки и их объяснения предпринимателям. Сходить в налоговую службу или решить вопрос с прокуратурой — это вопросы не настолько важные»,— отметил господин Селюков.

В завершение обсуждения вопроса вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев отметил, что в 2020 году адресная поддержка предпринимателей и организаций обошлась региональному бюджету в 3 млрд руб. В текущем году областные власти потратили еще 1 млрд руб. «В период пандемии минимальную зарплату, выделяемую предприятиям, получили 91745 человек, работающих в малом и среднем бизнесе. По показателю социального оптимизма жителей Тюменская область находится на третьем месте в России. Поэтому в будущем здесь есть смысл жить, работать и растить детей»,— заключил господин Сарычев.

Анастасия Реутова