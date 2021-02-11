Глава Центра развития туризма Свердловской области покинет пост

Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова в ближайшее время покинет свой пост, сообщил “Ъ-Урал” источник. По данным Znak.com, госпожа Туканова перейдет на работу, связанную с туризмом, в Республике Башкортостан.

Эльмира Туканова возглавила Центр развития туризма (ЦРТ) Свердловской области в 2013 году. До назначения она занимала аналогичный пост в Тюменской области. За время руководства Эльмиры Тукановой свердловский ЦРТ неоднократно подвергался критике. В частности, руководитель Уральской ассоциации туроператоров Михаил Мальцев ранее заявлял, что работа центра неэффективна, а у профессионального сообщества «большие вопросы к финансовой чистоплотности руководителей центра».

Напомним, за последнее время в правительстве Свердловской области произошел ряд кадровых перестановок. В декабре свой пост покинула министр финансов региона Галина Кулаченко. Позднее Александр Высокинский покинул должность мэра Екатеринбурга, чтобы перейти в областное правительство. Его место занял бывший первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

Михаил Мананников