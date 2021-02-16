Третьи лица

Зимние виды спорта считаются опасными. Об этом можно было бы спросить Михаэля Шумахера, например, только он, увы, не сможет нам ответить. И речь, кстати, не только о горных лыжах и «черных» трассах. Даже на «ватрушке» можно получить травмы. Потому что управлять ею почти невозможно, и остается только прикинуть, чтобы на траектории не попались деревья, камни или лыжники. Водители и пассажиры автомобилей, конечно, же защищены куда лучше, но от защиты этой порой добровольно отказываются.

«Вы хотите, вы и пристегивайтесь, а мне ремни мешают», – говорят нам покупатели заглушек для замков ремней безопасности. Аргумент в общем более логичный, чем аналогичный довод, применяемый в дискуссии о масках – ведь даже хирургические маски изначально предназначены для того, чтобы защитить не врача, который ее носит, а пациента. Ремень же защищает именно того, кто им пристегнут.

Радикальные сторонники ремней сходятся со своими антиподами в том, что не стоит контролировать использование ремней – пусть работает естественный отбор. Один американский политик довел идею до абсурда: вместо подушки безопасности он предлагал встроить в ступицу рулевого колеса шип, который пронзит водителя при ДТП. Знание о таком исходе будет стимулировать водителей ездить аккуратно. Правда, автор этой идеи забыл о том, что не все водители виноваты в ДТП, в которых они участвуют. И о том, что даже у виновников есть родные и близкие, которых такое развитие событий сильно огорчит.

В результате ДТП часто страдают не только виновные в нем, и даже не одни только его участники. Помните песню «Как упоительны в России вечера»? Ее автор и исполнитель, надо думать, счастливый на тот момент человек – совладелец рекламного агентства, участника множества телевизионных проектов... Но в 2002 году его единственный ребенок погиб в ДТП. В машине было три человека, сидевшие впереди оба были пристегнуты ремнями и практически не пострадали, а семнадцатилетняя девушка вылетела с заднего сиденья и получила травмы, от которых скончалась. Похожая грустная история случилась в 2013 году с дочерью еще одной звездной российской пары. В отличие от родителей, четырнадцатилетняя девочка не была пристегнута, и когда машина столкнулась с встречным автомобилем, с трудом выжила, но впала в кому. Всенародный кумир Николай Караченцов в 2005 году стал инвалидом и так и не восстановился за 13 лет. Машину занесло, и он получил черепно-мозговую травму – потому что не пристегнулся. А если бы сработал ремень, то мы о ДТП с актером, возможно, и не узнали бы. Ну, помял машину, бывает… Да и последняя громкая авария с участием еще одного актера могла бы быть менее трагичной, если бы другой ее участник пользовался ремнем безопасности.

Грядущая роботизация автотранспорта, видимо, решит вопрос с противниками ремней: автопилот просто не позволит машине двигаться, пока пассажиры не будут пристегнуты. Но что мешает нам самим позаботиться о себе и, главное, о своих близких? Ведь мало кто из людей может считать себя абсолютно одиноким – все мы кому-то дороги. Давайте подумаем об этой третьей стороне, которая может оказаться пострадавшей, не будучи ни в чем виновной.