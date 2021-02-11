В Ярославской области по нацпроекту отремонтируют еще 240 км дорог

В 2021 году в Ярославской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 240 км дорог, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На эти цели направят 5,65 млрд руб., что составляет 61,4% от общего объема дорожного фонда региона.

По словам губернатора Дмитрия Миронова, подрядные организации уже начали работу на шести объектах.

«Важно, что благодаря заранее заключенным контрактам в этом году дорожный сезон начался очень рано»,— уточнил господин Миронов.

В правительстве отметили, что основная часть работ пройдет на региональных объектах, протяженность которых составит 211 км.

В частности, в этом году продолжатся работы на магистралях Владимир – Переславль, Нагорье – Берендеево, Говырино – Дмитриевское – Нагорье, Данилов – Пошехонье, Ярославль – Любим, Карачиха – Ширинье и Углич – Некоуз – Брейтово.

Также будут отремонтированы критичные участки трасс Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец и Новый Некоуз – Родионово – поселок Октябрь. На участке дороги Ярославль – Рыбинск будут проведены капитальные работы.

В Ярославле в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 16 объектов улично-дорожной сети и установить 10 светофорных объектов. Ремонтные работы, в частности, пройдут на Тормозном шоссе, улицах Промышленной, Красноборской, Осташинской, Корабельной, 8 марта. В этом году планируется завершение ремонтных работ на проспекте Машиностроителей.

Заместитель председателя регионального правительства Виктор Неженец уточнил, что приоритет при отборе дорог в план ремонта на текущий год отдавался наиболее критичным и социально важным объектам.

«Также у нас есть дополнительный список дорог с готовыми проектами, которые могут быть отремонтированы в этом году за счет экономии от торгов и в случае выделения дополнительного финансирования»,— добавил господин Неженец.

Подробнее о ремонте дорог в 2021 году в материале "Ъ-Ярославль" — «Ненормативные километры».

Дарья Сабаева